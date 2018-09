El PSOE guanyaria les eleccions amb gairebé 10 punts per davant del PP

El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles en estimació de vot amb el 30,5%, a gairebé 10 punts de diferència del PP de Pablo Casado, que es quedaria amb 20,8%, segons el baròmetre de setembre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). Cs se situaria en tercera posició amb el 19,6% dels vots mentre que Podem i les confluències obtindrien un 16,1%. A Catalunya, ERC obtindria un 4,1% per davant d'En Comú Podem (2,6%) i el PDeCAT (1,9%).



PP i Cs neguen la credibilitat al baròmetre del CIS: "És l´enquesta del PSOE"



PP i Cs han negat la credibilitat del baròmetre del CIS del mes de setembre que atorga al PSOE una victòria amb més de 10 punts d´avantatge sobre el PP i que situa Cs en tercera posició. La portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, ha afirmat que el CIS "ha deixat de ser el de tots" per ser un "aparell de propaganda" del PSOE per guanyar les eleccions generals. El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha anat més enllà per assegurar que per a la seva formació el baròmetre amb intenció de vot "no té cap credibilitat", perquè "és l´enquesta del PSOE" i està "manipulada".