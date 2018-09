ÀUDIO | Rovira a un mes de l'1-O: «Cada dia estem més sols, ho estem fent tot nosaltres»

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, considerava que el seu partit estava sol en les tasques d'organització del referèndum, un mes abans de la seva celebració. En una conversa telefònica que forma part del sumari de l'1-O al qual ha tingut accés l'ACN, Rovira explica al secretari general de Vicepresidència i Economia, Josep Maria Jové, que "cada dia estem més sols" i que "ho estem fent tot nosaltres". En concret, es queixa que el PDeCAT i la CUP no estaven buscant els síndics territorials per la sindicatura electoral, cosa que significa que a menys d'un mes de l'1-O encara no estaven definits. "És que ho estem fent tot nosaltres, és al·lucinant", rebla Jové.

El 4 de setembre a la nit, quan faltava menys d'un mes per la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, Marta Rovira va telefonar a Josep Maria Jové després d'haver mantingut una reunió amb una persona, que la guàrdia civil identifica com la Carme Forcadell, i un tal Andreu, que podria ser l'advocat Andreu Van den Eynde, sobre l'aprovació de la llei del referèndum del dia 6 d'octubre.

Al principi de la conversa Rovira es mostra preocupada perquè s'ha assabentat que Jaume Asens coneix l'existència de l'informe jurídic per assegurar-se que no hi hauria conseqüències jurídiques pels funcionaris ni el consistori en cas de cedir locals per la celebració del referèndum. Jové insisteix en que cal que se sàpiga que l'informe l'han fet des d'ERC.

En un moment de la conversa, sense que quedi clar a qui es refereix, Rovira diu que "aquesta gent no són de fiar, Jové. Potser l'Asens sí, però, és clar...". Pel que fa a la cerca de síndics territorials per organitzar el referèndum Jové defensa que "la gent nostra s'ha comportat". Rovira, en canvi, diu que "a mi hi ha gent que no em respon eh, m'estic tornant 'loca', jo buscant síndics territorials... no et fot, ni el PDeCAT ni la CUP ho fan". Jové li dóna la raó perquè "ho estem fent tot nosaltres, és al·lucinant", però Rovira matisa l'afirmació perquè considera que "aquí els nostres territorials fallen eh també".

"Et juro que ahir en Mundó em va deixar fregida eh, i a en Marc Sanglas –que era diputat d'Esquerra- no li perdonaré això perquè dissabte ja m'ho podia dir a la cara, és que no ho entenc, de veritat", diu Rovira. Jové respon que "he parlat avui amb en Carles –probablement Carles Puigdemont- i ja he dit que ja n'hi ha prou, són acords als que arribem i ja hem baixat molt i no ens podem moure d'aquí, necessitem una resposta. El que la vol és en Turull, també ens ajuda en això, en aquest cas", rebla Jové.

"La sensació és que estem cada dia més sols, jo no estic d'acord amb en Solé –probablement referint-se a l'empresari Oriol Soler- que ha dit que la piscina cada dia està més plena. No veig que s'ompli, al revés", diu Rovira. Jové afegeix que "tenim forats: el que ens han fet avui és molt bèstia, tinc gent plorant al departament, perquè s'ha anat a convèncer gent i s'han trobat amb el cul en l'aire. Molt brut, molt brut, avui ens n'han fotut tres i amb gent plorant".

El sumari de l'1-O inclou la gravació de la conversa, que forma part d'un informe de la Guàrdia Civil entregat al Tribunal Suprem amb data del 31 de gener de 2018. Les trucades formen part de les converses intervingudes per ordre del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, al telèfon de Josep Maria Jové, exsecretari de la vicepresidència.