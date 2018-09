El PSOE repeteix al capdavant en intenció de vot al Congrés segons l'enquesta del CIS

n El PSOE repeteix al capdavant en les enquestes d'intenció de vot del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), amb una estimació de vot del 30,5%, sis dècimes més que l'anterior enquesta i amb un avantatge de 9,7 punts respecte al PP, que s'estrena amb Pablo Casado al capdavant i amb prou feines quatre dècimes per sobre de la dada del juliol després de la dimissió de Mariano Rajoy.

La tercera posició continua sent per a Cs, amb un suport calculat del 19,6%, vuit dècimes per sota del juliol, i la quarta plaça és per a Units Podem, que suma el 16,1% amb totes les seves confluències. L'enquesta es basa en 2.972 entrevistes fetes en els onze primers dies de setembre, quan es publicaven informacions sobre suposades irregularitats en el màster de Carmen Montón, que va acabar dimitint com a ministra de Sanitat el dia 11. El PSOE també és el partit amb més intenció directa de vot, ja que el 18,6% dels electors tenen decidit donar-li suport si demà es fessin eleccions, al davant del 12,9% del PP, el 12,3% de Ciutadans i el 9,8% d'Units Podem. Davant aquesta pregunta directa, hi ha l'11,7% que anuncia abstenció, el 19,9% que encara no sap a qui votar i el 2,8% que evita respondre.

Sumant el vot directe i la simpatia que generen els diferents partits, el PSOE també apareix com el primer partit en l'enquesta de setembre, amb un 22,4% davant del 15,2% del PP, el 14,4% de Cs i l'11,8% d'Units Podem. Pel que fa a les formacions sobiranistes, ERC puja al 4,1% i supera de nou el PDeCAT, que queda en l'1,9%, mentre que a Bildu se li calcula l'1,1% i al PNB el 0,9%.

D'altra banda, la preocupació dels espanyols per la situació política a Catalunya es va duplicar en les jornades prèvies a la Diada. El sondeig col·loca la independència com el sisè problema més citat pels ciutadans, ja que l'esmenten el 13% dels enquestats, quan un mes abans n'eren el 6,3%.