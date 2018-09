El Consell General del Poder Judicial nega que Delgadoanés als cursosde Colòmbia

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, no consta entre els assistents als cursos de formació anomenats Aula Iberoamericana que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va organitzar a Cartagena de Indias (Colòmbia) en el període 2001-2009 i als quals podia referir-se la ministra en una gravació quan va assenyalar que havia vist com «una sèrie de jutges i fiscals espanyols van acabar amb menors d'edat en un bar». Després de ser alertat pel confidencial Moncloa.com, l'òrgan de govern dels jutges assegura que ha repassat tota la seva documentació sobre aquests cursos de formació, que consten segons arxius en paper o digitalitzats, a partir del 2001.

En els set viatges a Cartagena revisats Delgado no apareix entre els assistents. Fonts del Tribunal Suprem, diversos magistrats del qual juntament amb membres de la Fiscalia i de l'Audiència Nacional són els asse-nyalats per Delgado van indicar que no pot descartar-se que Delgado visités Cartagena de Indias per un altre assumpte, o acompanyant el mateix Garzón en algun dels viatges que aquest va fer a aquesta destinació.