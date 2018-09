Delgado revela que jutges i fiscals vananar a un bar amb menors a Colòmbia

Les converses privades entre l'actual ministra de Justícia, Dolores Delgado, i l'excomissari José Villarejo, ara a la presó, continuen aixecant polèmica. Si dimarts es va saber que la ministra va qualificar de «marieta» el titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ahir es van divulgar gravacions en què Delgado explica com va veure jutges i fiscals espanyols amb menors d'edat en un bar durant un viatge a Cartagena de Indias (Colòmbia), segons Moncloa.com.

El relat dels fets el comença Baltasar Garzón a la sobretaula d'un dinar, quan comenta una anècdota que li va passar en aquesta ciutat colombiana, on havia estat dos cops en cinc mesos. Posteriorment, la llavors fiscal de l'Audiència Nacional explica la seva experiència allà, fent al·lusió al Programa Aula Iberoamericana, un fòrum de formació i intercanvi judicial destinat a jutges i magistrats de tota Iberoamèrica operatiu des de l'any 1997 sota la coordinació del Consell General del Poder judicial (CGPJ). Segons el seu relat, els membres de la delegació espanyola els van fer el buit a ella i a una magistrada de l'Audiència Nacional. «Vam intentar quedar amb ells i ens deien que no. Vam anar a sopar ella i jo soles i vam anar a fer uns mojitos a un lloc on ens van dir que anéssim. Quan estàvem assegudes ens va sorprendre veure el grup d'homes del Suprem i de la Fiscalia General amb menors d'edat! Es van aixecar ràpidament quan ens van veure, van començar amb l'angoixa que ens havien vist i ens van explicar que eres cambreres de l'hotel...».

Per part seva, l'alcalde de Cartagena de Indias, Pedro Tomás Pereira Caballero, va sol·licitar a la Fiscalia General de Colòmbia l'extradició dels jutges que Delgado va afirmar que havia vist en aquest viatge. La petició per part de Pereira Caballero es produeix quan tot just fa uns dies que ocupa el càrrec d'alcalde de la ciutat colombiana i enmig d'una forta campanya per erradicar la salvatge prostitució infantil que s'ha desenvolupat a la regió durant els últims anys.

Paral·lelament, el president del Govern, Pedro Sánchez, va defensar la ministra de Justícia i va advertir que el Govern ni té «hipoteques» ni «accepta xantatges absolutament de ningú», sinó que ha «vingut a netejar». Així, va descartar la dimissió de la ministra Delgado, i va afirmar que «no ens marcarà l'agenda política un cor-rupte», en al·lusió a Villarejo.

Sánchez va assegurar que el seu Govern «no té cap hipoteca, té un mandat clar i està determinat a complir-lo, aquest mandat és netejar i regenerar la vida política, lluitar contra la corrupció vingui d'on vingui, estigui instal·lada on estigui instal·lada». «L'Estat no accepta xantatges absolutament de ningú. Hem vingut a netejar, estem netejant i seguirem netejant», va afegir.

La ministra de Justícia va rebutjar una vegada més dimitir del seu càrrec, malgrat que el PP li suggerís per «dignitat», i va assegurar que ni ella ni el Govern «acceptaran el xantatge de ningú».

La portaveu adjunta de Podem, Ione Belarra, va avisar el Govern que si no «trenca» els llaços que manté amb «les clavegueres d'Interior» i amb les elits econòmiques, serà «molt difícil» que hi hagi estabilitat a la legislatura , tot i que va evitar condicionar de forma clara el suport de la seva formació a l'Executiu a la dimissió de la ministra de Justícia.

Cs va registrar una pregunta al Congrés perquè Delgado aclareixi per què no va denunciar els jutges i fiscals a qui va dir haver vist a Colòmbia alternant amb menors.