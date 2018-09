El Papa demana als catòlics de la Xina que es mantinguin units

El Papa va demanar ahir en un històric missatge als catòlics de la Xina que romanguin units, superant les divisions del passat, i va instar a mantenir viu el diàleg com el camí per construir un futur d'harmonia. «Aquest camí requereix temps i pressuposa la bona voluntat de les parts», va assenyalar sobre l'acord amb la Xina per a la designació de bisbes en el qual el pontífex tindrà l'última paraula. El papa va explicar que la principal raó que l'ha portat a la signatura del conveni amb el Govern de Pequín és promoure l'Evangeli i aconseguir la unitat dels catòlics. «A través d'aquest procés, la Santa Seu no va tenir –i no té– en ment més que realitzar els objectius espirituals i pastorals de l'Església, és a dir, donar suport i promoure l'anunci de l'Evangeli».