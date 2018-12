Els comuns veuen difícil donar suport als pressupostos en iniciar els contactes

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i membres de Catalunya en Comú-Podem van iniciar ahir les negociacions dels Pressupostos de la Generalitat, i mentre que el primer va assegurar que hi ha acord en nou de les deu propostes que ha plantejat aquest grup, els comuns van avisar que el seu suport està «molt lluny». Aragonès, al costat d'altres responsables del Govern, va iniciar les negociacions pressupostàries amb representants de Catalunya en Comú-Podem amb una primera reunió de dues hores a la seu d'aquest departament.

En declaracions als mitjans, Aragonès va valorar positivament la reunió amb els comuns, la primera celebrada amb els grups parlamentaris per presentar-los els Pressupostos de la Generalitat, si bé va admetre que encara han de seguir negociant i que s'han instat a celebrar noves trobades. No obstant això, la presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va marcar distàncies amb aquesta interpretació «optimista» del vicepresident català en assegurar que el resultat d'aquesta primera reunió és «pessimista i bastant decebedora» quant als continguts, més enllà del to cordial.

Sobre el document de 10 mesures dels comuns, Aragonès va indicar que nou d'elles ja estan sent incorporades al text dels Pressupostos del 2019, mentre que la desena, que està vinculada a la millora i inversions en transport públic, genera més problemàtica. Va precisar, al respecte, sobre aquesta desena proposta en la qual no hi ha aproximació amb els comuns, que el Govern entén que ha de ser el Govern de l'Estat qui, en compliment de les seves competències, s'hi impliqui i aporti els recursos necessaris.

Les discrepàncies sobre les restants nou propostes es produeixen, va assenyalar, en la concreció de les quantitats que poden ser pressupostades, per exemple en el finançament de guarderies, però Aragonès considera que poden ser superades negociant.

Pel que fa a l'escull de la reforma fiscal, on els comuns reclamen incrementar la tributació a l'IRPF per a les rendes més altes però el PDeCAT ho rebutja, Aragonès va apuntar que el seu departament farà «una estimació detallada dels ingressos que pugui suposar» la reforma.

«Creiem que hi ha acord en nou dels deu àmbits i, encara que l'acord no és total, pensem que és una bona base per seguir negociant la concreció», va subratllar Aragonès, que va estar acompanyat a la reunió pel secretari general de vicepresidència, Albert Castellanos. Per contra, Albiach ho va negar i va remarcar que la reunió va servir per evidenciar que «estem molt lluny del Govern quant al model de país i a les inversions», i que de moment l'executiu català només planteja «gestos simbòlics».

«No estan lluny de les nostres demandes, estan lluny dels col·lectius que aquesta setmana es manifesten als carrers», va afegir la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, en al·lusió a la vaga dels metges d'atenció primària, de la de professors i estudiants i també a les protestes de dimecres dels bombers, entre d'altres.