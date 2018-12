Un home mor després de conduir de forma temerària a Esplugues

Un home va morir, ahir a la matinada, després de conduir temeràriament pels carrers de Sant Feliu i Esplugues de Llobregat i de posar en risc greu la ciutadania. En l'intent d'aturar-lo, quatre agents dels Mossos van resultar ferits i sis vehicles policials van patir danys materials. Un cop interceptat pels agents, l'home que conduïa el cotxe va morir mentre estava sent atès pels serveis d'emergències mèdiques. A l'operatiu per aturar-lo hi van participar agents dels Mossos de les comissaries de Sant Feliu, Esplugues i Cornellà de Llobregat.