L'autodeterminació no entrarà en una eventual reforma de la Constitució

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, va descartar ahir incloure el dret d'autodeterminació en una possible reforma de la Constitució. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la ministra de Sánchez va reconèixer que el text constitucional «necessita una actualització» per adaptar-se a la societat i va apuntar que s'ha d'afegir el reconeixement de drets fonamentals i repensar el model territorial.

A més, Batet va argumentar que els textos constitucionals són concebuts amb voluntat de perdurar, per la qual cosa va descartar incloure «en les constitucions la destrucció de l'Estat», i va indicar que no n'hi ha cap que prevegi l'autodeterminació. Amb tot, Batet va defensar que la carta magna ha de ser un text «que respongui a consensos transversals», amb el qual puguin governar partits de totes les ideologies, per la qual cosa va apuntar que qualsevol modificació ha de basar-se en un gran acord. Batet va destacar que amb els seus 83 diputats no seria suficient, ni tampoc si tinguessin una majoria absoluta, i va remarcar que la reforma del text «dependrà de l'actitud i voluntat de les forces polítiques».