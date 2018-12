ERC apel·la a una «via escocesa» com a camí a la independència

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va dir ahir que el seu partit defensa una via «democràtica, pacífica i cívica» cap a la independència de Catalunya, i va evitar polemitzar amb Torra per haver defensat la via eslovena. En una roda de premsa, la dirigent republicana va argumentar que Catalunya ha d'apostar per una «via pròpia» per aconseguir convertir-se en un Estat, sempre des de la no-violència, però sense descartar mecanismes com la desobediència civil si són necessaris. Per a ERC, el camí ideal és la via escocesa, la d'un referèndum pactat amb el Govern central, però va lamentar que s'ha demostrat impossible perquè «no hi ha hagut voluntat per part de l'Estat» de negociar.