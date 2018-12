Una associació de taxistes també prepara mobilitzacions el 21-D

L'Agrupació de Taxi Companys ha sol·licitat un permís per celebrar una concentració el pròxim 21 de desembre a Barcelona, coincidint amb la celebració del Consell de Ministres a la Llotja de Mar, contra la moratòria per als conductors amb llicència VTC perquè s'adaptin a les normatives de les comunitats fins arribar a la ràtio 1/30, tal com estableix el reial decret aprovat pel Consell de Ministres el passat 28 de setembre i convalidat pel Congrés fa unes setmanes.

Concretament, volen mobilitzar-se a Plaça del Taxi i al Passeig de Gràcia entre Gran Via i Plaça Catalunya. En un comunicat, critica que el text "no posa cap impediment perquè entrin totes les VTC sol·licitades" i per això fa una crida al sector per "posar de manifest el descontent" mitjançant una concentració "pacífica" i una assemblea per explicar els motius de la protesta i les "accions a seguir".

La protesta se suma a les mobilitzacions que preparen els CDR arreu de Catalunya contra la celebració del Consell de Ministres a Barcelona i que podrien col·lapsar les principals vies catalanes. L'associació també avisa que "el malestar del sector va cada dia en augment". "Veiem com ens van arraconant, engolint i la situació comença a ser insuportable. Creiem que és el moment de fer arribar totes les administracions que el taxi no està ni dormit ni vençut", ha afegit.