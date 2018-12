Nous grups preparen accions el 21-D contra la policia i per boicotejar transports, sector energètic i comunicacions

Nous grups preparen accions el proper 21 de desembre contra la policia i per boicotejar els transports, el sector energètic i les comunicacions. Aquests són els principals objectius dels Grups Autònoms d'Accions Ràpides (GAAR), que es comuniquen a través de Telegram des del 5 de desembre, tot i que ja fa tres mesos que es preparen per operar. Mitjançant aquest canal donen instruccions sobre com configurar un grup, que pot estar format per una sola persona, i sobre com actuar divendres de la propera setmana, incloent fins i tot plans de fugida i donant recomanacions sobre com configurar les actuacions. Els GAAR asseguren que actuaran sempre des de la "no violència".

Ells mateixos expliquen que cadascun d'aquests grups està format per gent que es coneix, d'una mateixa població. L'organització està pensada per no rebre ordres de ningú, de manera que si un grup cau, els altres poden continuar actuant. Apunten que les accions començaran el 21 de desembre i acabaran el dia de la independència.

Les accions que plantegen són curtes, amb l'objectiu de paralitzar els grans eixos de comunicació de Catalunya amb l'Estat i amb França, incloent carreteres i vies de tren, metro i tramvia. També contemplen les zones industrials i les comunicacions per cablejat. "Les accions dels GAAR són complementàries a les de la resta de col·lectius que lluiten i defensen la república. Les nostres accions no són violentes i en cap cas hi ha la intenció d'actuar contra la integritat física de ningú", remarquen.

Seran accions amb material de fàcil col·locació i transport, en les proximitats de la població on s'hagi configurat cada GAAR. Això significa, continuen, que no han d'implicar grans desplaçaments, sinó que caldrà adaptar les accions al que es pugui fer en la proximitat i evitant la utilització de vehicles matriculats.

Entre altres suggeriments, apunten que cal estudiar el lloc concret on es vol fer una acció i comprovar els accessos i si té càmeres de vigilància. També recomanen utilitzar materials que siguin fàcils de manipular i crear "cortines de fum" en altres llocs per despistar, així com deixar el mòbil a casa engegat i portar escrit en un paper o al cos el telèfon d'assistència jurídica en cas de ser detingut.

Pel que fa als plans de fugida, subratllen que cal mirar prèviament per on es pot fugir ràpidament i sempre dispersant el grup en direccions diferents.