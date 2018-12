Tardà justifica el sí d'ERC al sostre de despesa del PSOE: «posem lubricant als rodatges del diàleg»

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, ha justificat el canvi de criteri de la seva formació, que després d'abstenir-se en la votació del sostre de despesa al mes de juliol ho farà aquest dijous a favor. "Votem a favor perquè la nostra opció és posar lubricant als rodatges. Es tracta de construir escenaris de diàleg i de negociació per trobar una eina que permeti resoldre el que demana la societat catalana", ha dit Tardà, que ha admès que el camí de l'entesa és "difícil i complex". "És possible que sigui llarg, però com que entenem que el referèndum és inevitable cal començar a dialogar i dir-nos les coses on coincidim o no", ha afirmat. Ha recordat que el procés judicial als líders independentistes ho entela tot, "però veurem com s'inicia el judici i quina és la seva evolució".

ERC, com Podem i PDeCAT, canviaran aquest dijous el sentit del seu vot del mes de juliol –on es van abstenir- i permetran l'aprovació del sostre de despesa de l'executiu de Sánchez, que no té gaire més recorregut perquè toparà al Senat amb la majoria absoluta del PP, que el farà decaure.



Segons Tardà, es tracta d'una mostra de "mà estesa" que coincideix amb les reunions entre els ds governs que tenen lloc aquest dijous a Barcelona. El portaveu d'ERC no ha volgut avançar el contingut de les trobades però ha afirmat que el seu grup vol "contribuir a buscar una solució" que "tard o d'hora ha de passar per un referèndum".

Tardà ha fet aquestes manifestacions als passadissos del Congrés poc abans de l'inici del debat, on la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha afirmat que els pressupostos són "un aval" a un Estat de les Autonomies i una senda "més coherent amb el dèficit" que "posa en valor el nostre acord amb l'estabilitat i Europa sense reduir la despesa de l'Estat o de les CCAA".