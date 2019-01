La Xina amenaça Taiwan d'usar la força per controlar l'illa

El president xinès, Xi Jinping, va assegurar que encara que la Xina es reserva el dret de fer ús de la força per obtenir el control de Taiwan, intentarà aconseguir una «reunificació pacífica» amb l'illa, que segons va afirmar, «té un futur molt brillant» sota el mandat xinès.

Taiwan és una de les qüestions territorials més sensibles de la política domèstica xinesa. Pequín considera que l'illa, que compta amb el seu propi govern i està reconeguda com un país independent per moltes nacions, forma part del seu territori. Xi ha augmentat la pressió territorial sobre l'illa, que està governada per la presidenta Tsai Ing Wen, del partit independentista.

El president xinès s'ha proposat com a objectiu personal resoldre el que dins del Partit Comunista de la Xina anomenen la «qüestió de Taiwan». Segons va assegurar Xi en un discurs amb motiu del 40è aniversari de la posada en marxa d'una sèrie de polítiques clau per Taiwan, la «reunificació» ha de produir-se sota el principi d'«una sola Xina».