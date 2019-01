L'arribada d'immigrants a Espanya es duplica fins als 57.000 durant el 2018

El nombre d'arribades de migrants a Espanya es va duplicar el 2018 per segon any consecutiu fins als 57.000, mentre que ha caigut al seu mínim en el conjunt de la Unió Europea (UE) en els últims cinc anys, fins als 150.000, segons xifres publicades per Frontex ahir.

Frontex ha constatat que la ruta del Mediterrani occidental cap a Espanya s'ha convertit «per primera vegada» en la més utilitzada pels migrants per tractar d'arribar a Europa des del 2008, quan Frontex va començar a recopilar sistemàticament dades, i ha confirmat que el Marroc ja constitueix «el principal punt de partida a Europa» en aquesta ruta, sobretot per als migrants dels països subsaharians. Els marroquins s'han convertit en els que més arriben en els mesos recents, davant de guineans, malians i algerians. No obstant això, l'arribada de migrants al conjunt de la UE va caure el 2018 fins als 150.000, el seu nivell més baix en els últims cinc anys i el 92% menys que el 2015 quan es va aconseguir el pic de la crisi migratòria, una caiguda que es deu sobretot a la caiguda «dràstica» del 80% en el nombre d'arribades a Itàlia a través del Mediter-rani Central.