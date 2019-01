El cuiner manresà Jordi Cruz afirma que l'alta cuina s'ha beneficiat de la televisió

El cuiner manresà Jordi Cruz, tres estrelles Michelin al capdavant del restaurant ABaC de Barcelona, considera que l'«alta cuina s'ha beneficiat de la divulgació de la gastronomia a la televisió» i ha permès que deixi de ser considerada elitista.

En una entrevista concedida a Efe, Cruz assenyala que «Joan Roca o Adam Martín no eren coneguts per tota la societat. La gastronomia era considerada com una cosa elitista, quan, en realitat, és més propera a la gent que mirar un Barça-Madrid o un Espanyol-Barça. No és una cosa elitista, és una cosa singular, que si t'agrada et costarà diners però els pagaràs de gust, perquè t'omplirà i t'enriquirà».

La televisió, afegeix Cruz, ha permès acostar tota aquesta cultura i aquests cuiners que ens han posicionat en el món, i també els ha donat a conèixer «a molts perfils de la societat», als quals, sense la televisió, no haurien pogut arribar.



Propòsits per al 2019

Cruz es fixa per a aquest 2019 «uns objectius senzills: no perdre la motivació, aquesta il·lusió de nen petit que alguns aconsegueixen conservar, aquesta curiositat de nen que et permet fer coses molt engrescadores, i mantenir-la i seguir cuinant de la forma més senzilla possible, amb una cullera, amb una flama i amb un producte».

El seu propòsit és «seguir fent coses que t'emocionen a tu i als teus comensals i que et fan feliç, coses que m'han regalat, com ara participar en un 'Masterchef' o gua-nyar una tercera estrella» , uns regals als quals prefereix no donar gaire importància perquè, d'altra banda, es tornaria boig, confessa Cruz, que prefereix mantenir-se en el seu «perfil baix», que és on se sent «còmode i productiu».