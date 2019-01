El partit de Macron alerta que no hi pot haver «cap compromís» amb Vox

La ministra francesa d'Afers Europeus, Nathalie Loiseau, ha alertat dels riscos d'arribar a pactes amb Vox. Preguntada sobre les negociacions amb Vox a Andalusia per formar un govern entre el PP i Ciutadans, Loiseau ha assegurat aquest dimarts a Brussel·les que per al partit d'Emmanuel Macron, La Republique En Marche, "no hi pot haver cap compromís amb un partit d'extrema dreta que defensa valors totalment contraris" als seus.

La ministra francesa està "molt preocupada" per les intencions de Vox de "retrocedir en els drets de les dones". Com a membre de l'Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa (ALDE), Ciutadans manté contactes amb el partit de Macron per formar una coalició per a les eleccions europees. Tanmateix, el president francès encara no ha aclarit què farà de cara als comicis.

Loiseau ha reivindicat que En Marche ha "lluitat contra l'extrema dreta" a França, recordant que Macron va vèncer al Front Nacional de Marine Le Pen a les urnes. "Cal fer tot el possible per combatre aquest tipus d'extremismes" ha defensat després de criticar la postura de Vox sobre la violència contra les dones.



Reacció de la CE



Per la seva banda, la Comissió Europea ha evitat comentar les negociacions per formar govern a Andalusia i les demandes de Vox. El portaveu de l'executiu europeu, Margaritis Schinas, s'ha limitat a defensar que les polítiques d'igualtat són "una prioritat política absoluta" per a la Unió Europea.