Normalitat entre els visitants en una jornada en què l'abadia va haver de donar explicacions

Qui passejava ahir pels entorns del monestir, i no havia llegit la premsa, no podia percebre que ahir va ser una jornada en què el monestir va haver de donar explicacions pels abusos d'un dels monjos. Al llarg de la missa no es va fer cap referència explícita a aquest cas. Només es va demanar una prèdica per a les víctimes d'abusos i altres persones que pateixen al món. Tot i les precipitacions, els entorns de Montserrat estaven plens de gom a gom, com és habitual el cap de setmana, i ningú parlava del cas. Fins i tot els membres de la coral Flor d'Espígol del municipi del Rosselló (Segrià), que va anar al monestir per cantar a la missa, asseguraven que no estaven assabentats de la notícia i que havien rebut un «tracte molt normal» per part de la comunitat religiosa. Un grup d'amics provinent del municipi de Llorenç del Penedès (Baix Penedès) deien que el dia anterior –quan ja havien planificat visitar Montserrat- havien vist la notícia i estaven a l'expectativa de veure què hi trobarien. «Però veiem que tot està tranquil», van dir.