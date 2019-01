PSOE, ERC, PDeCAT, PNB i Compromís abandonen el Senat en el ple forçat pel PP

Els senadors del PSOE, ERC, PDeCAT, PNB, Compromís i Bildu van abandonar ahir els seus escons al ple del Senat just abans de la intervenció del portaveu del PP, Ignacio Cosidó. Un gest de reprovació pel fet que els populars han forçat la celebració d'aquest ple extraordinari per a la compareixença de Pedro Sánchez sabent que el president espanyol no hi podria assistir.

La setmana passada, quan la majoria absoluta del PP a la Mesa del Senat va fixar la data de la compareixença, la Moncloa ja va advertir que el president espanyol tenia compromisos a Davos aquesta jornada, i malgrat això, els populars van votar mantenir la sessió per intentar forçar-lo a explicar «els 21 punts» del document que el president de la Generalitat, Quim Torra, li va lliurar a la reunió a Barcelona. Durant la seva intervenció, el portaveu del PP, Ignacio Cosidó, va acusar Sánchez de «trair» Espanya. ERC va registrar una pregunta dirigida a la Mesa del Senat per conèixer el cost de la celebració de la sessió.

L'absència de Sánchez va marcar tota la sessió. Va obrir foc la portaveu d'ERC al Senat, la sallentina Mirella Cortès, que tan bon punt va començar el debat va recordar al president de la cambra alta que el reglament diu que qualsevol sessió extraordinària s'ha de clausurar quan l'ordre del dia s'ha esgotat, i per tant si no compareixia Pedro Sánchez «s'ha esgotat l'ordre del dia».

El portaveu del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, va acusar el PP d'haver «segrestat» el Senat i de proposar només «un 155 antidemocràtic» que serveix per guanyar «el que no guanyen a les urnes a base de cops d'Estat». «Pacten entre la dreta extrema i l'extrema dreta», va afirmar abans de recordar que la reunió del 20 de desembre va ser «entre dos governs legals». «Dialogar i negociar és de governs democràtics», va recordar.

El portaveu del PNB José María Cazalis es va pronunciar en termes semblants i va assegurar que el d'ahir «és l'acte parlamentari més estrany i inútil» al que ha assistit mai. Un «circ caríssim» que va tenir lloc al Senat sabent que Sánchez no assistiria a la sessió. «Se'ns ha convocat per a res i sabent que era per a res», va dir.

El portaveu de Podem, Ramón Espinar, també va criticar durament el PP per haver «imposat» un ple del Senat «vergonyós» en la seva «cursa amb Vox per l'extrema dreta».

El portaveu del PSOE, Ander Gil, va acusar Cosidó d'haver convocat «un paripé inútil» al Senat i va aprofitar per preguntar a Cosidó la seva relació amb Villarejo i si són certes les informacions que el situen al capdavant de la 'policia política' del govern del PP.

El líder del PP, Pablo Casado, va denunciar el «menyspreu» al Senat del Govern socialista per ni tan sols respondre a la petició de compareixença del Grup Popular. A més a més, va retreure a Sánchez que hagi «allargat» el seu viatge al Fòrum Econòmic Mundial de Davos per no haver d'anar al Senat.