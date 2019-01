El Síndic detecta mancances en l'atenció pediàtrica i reclama més recursos

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamat una millora en l'atenció pediàtrica, que es concreti en més dotació de recursos humans i econòmics en aquest àmbit amb la finalitat de convertir-la en un pilar bàsic de la sanitat pública, després de detectar-hi «mancances».

En un comunicat, demana una «aposta clara i contundent» per implementar el model assistencial configurat al Pla d'ordenació de l'atenció de pediatria en la primària catalana. «Mentre no s'aconsegueixi augmentar els professionals especialitzats en pediatria de l'atenció primària, és necessari assegurar una formació especialitzada i més coordinació per als metges generalistes que atenen els nens i adolescents», diu el síndic.

Ribó ha analitzat la situació del servei després de rebre queixes relatives al temps d'espera del servei, i a l'organització territorial i funcional dels equips d'atenció primària (EAP), ja que en alguns casos exerceixen metges de família i infermers no pediàtrics.

Ha recordat que la Societat Catalana de Pediatria assegura que falten 300 pediatres a Catalunya, i es queixa que el 30% de les places estan ocupades per metges no especialitzats.

Segons el Síndic, la conselleria de Salut al·lega que tots els EAP disposen almenys d'un professional pediatre amb dedicació total o parcial, i la sindicatura fa constar que nou dels 369 EAP no estan a càrrec de pediatres, sinó de metges de família amb formació específica en pediatria.