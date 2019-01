El trasllat dels presos sobiranistes, previst inicialment avui, es retarda

El trasllat dels presos independentistes de presons catalanes cap a Madrid per la proximitat de l'inici del judici al Tribunal Suprem no es farà finalment avui, data prevista la setmana passada, segons ha pogut saber l'ACN.

La data d'avui, 29 de gener, va transcendir d'un document del Tribunal Suprem que es va repartir a les parts en què es donaven per rebudes les comunicacions de la Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat que informaven del trasllat per aquell dia. Així, l'operatiu per traslladar els nou presos als centres penitenciaris de Soto del Real i Alcalá Meco es retarda i ni el ministeri de l'Interior ni el departament de Justícia concreten la data, en el primer cas al·legant motius de seguretat.

Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart seran traslladats a Madrid per a la celebració del judici al Tribunal Suprem.

La data de l'inici del judici no s'ha donat a conèixer encara i es preveu que el tribunal emeti avui la interlocutòria d'admissió de prova on també hi haurà una providència que assenyali el calendari. La setmana passada, el president del tribunal, Manuel Marchena, va enviar una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, on apuntava que el judici començaria «previsiblement» al voltant del 5 de febrer.

Està previst que els Mossos traslladin els presos des de Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric fins a Brians 1, que serà el centre on faran el canvi de custòdia amb la Guàrdia Civil. Des d'allà, l'institut armat els traslladarà directament a les presons de Soto del Real, els homes, i a Alcalá-Meco, les dones. Aquests seran els centres penitenciaris on estaran reclosos mentre duri el judici i cada dia que hi hagi sessió seran traslladats al Tribunal Suprem.

D'altra abanda, el Tribunal Suprem ha tornat a denegar la llibertat o les mesures alternatives que van sol·licitar els nou processats pel delicte de rebel·lió en la causa pel procés independentista a Catalunya als seus escrits de defensa en considerar que el risc de fugida s'ha intensificat. A més, els magistrats de la Sala Penal han rebutjat equiparar aquest cas amb el del dissident polític turc Selahattin Demirtas, emparat pel Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

Les defenses de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i dels altres set líders independentistes en presó preventiva es van remetre a la recent sentència dictada pel tribunal d'Estrasburg que va donar la raó a l'excap del prokurd Partit Democràtic dels Pobles (HDP) Selahattin Demirtas en entendre que mantenir-lo a la presó durant dues campanyes electorals seguides «suposa un intent per asfixiar el pluralisme i el debat polític, fonamentals en una societat democràtica, per la qual cosa Turquia és requerida a posar-lo immediatament en llibertat».

En aquest sentit, les defenses van al·legar que la Sala Segona no havia motivat suficientment la no adopció de les mesures alternatives en presó preventiva. La interlocutòria que es va donar aconèixer ahir descarta aquest dèficit de motivació i defensa que aquest argument «només pot ser resultat d'una lectura precipitada de les resolucions dictades amb anterioritat», com la del 26 de juliol de l'any passat en què els magistrats responien per què no veien efectiu substituir la presó per mesures menys oneroses com les compareixences, el control telemàtic o la vigilància policial.

Amb tot això, la Sala que pròximament jutjarà els 12 processats pels delictes de rebel·lió, sedició, malversació de cabals públics i desobediència, destaca que mantenir-los en la situació de privació de llibertat es deu al fet que el risc de fugida s'ha intensificat.