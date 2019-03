D'Albert a Alberto Carlos: Rivera es canvia el nom en les llistes electorals

La direcció de Ciutadans ha atribuït a un "error" el que el seu líder i cap de llista per Madrid, Albert Rivera, aparegui a les llistes electorals que ha publicat avui el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) com a Alberto Carlos Rivera Díaz.

Fonts de la direcció de Ciutadans han assegurat que s'ha comunicat aquest error a la Junta Electoral i que, en principi, no creuen que hi hagi cap problema per solucionar-ho en les llistes definitives que es publicaran al BOE durant els pròxims dies.

Les candidatures per a les eleccions del 28 d'abril que ha publicat avui el BOE presenten al líder de Ciutadans i número u del partit per Madrid com Alberto Carlos Rivera Díaz, i no Albert Rivera, com es coneix públicament el president del partit.

No va passar ni en els comicis del 20 de desembre del 2015, ni tampoc en la repetició electoral del 26 de juny de l'any següent, en les que la papereta de Cs estava encapçalada per Albert Rivera i no pel castellanitzat Alberto Carlos Rivera com ara.