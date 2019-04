L'exministre d'Hollande, Benoit Hamon, visita Junqueras, Romeva i Cuixart a la presó

L'exministre del govern de François Hollande i actual candidat a les europees del partit Génération.s, Benoit Hamon, ha visitat Oriol Junqueras, Raül Romeva i Jordi Cuixart a la presó de Soto del Real i ha criticat la seva reclusió. Considera que, com a ciutadà europeu, el seu empresonament demostra que la democràcia espanyola "no té bon estat de salut" i ho compara amb països com França, Hongria i Polònia, on creu que tampoc en té. Hamon ha visitat Soto del Real acompanyat pel conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, i la número 2 de les europees, Diana Riba.

Hamon va deixar el partit socialista francès el 2017 i ara és candidat a les europees per la formació Génération.s. Per això, va demanar al conseller d'Accio Exterior, Alfred Bosch, fa unes setmanes a París que volia conèixer Junqueras i Romeva, i també s'ha sumat a la reunió el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

També ha acompanyat Hamon fins a Soto la número 2 de la candidatura de Junqueras, Diana Riba, que no ha pogut entrar a la reunió perquè no té condició d'autoritat i com a familiar (és dona de Romeva) té un altre règim de visites. A la sortida, Hamon ha defensat que visitava tots tres per una qüestió tan "simple" com són "les llibertats fonamentals a Europa".

Obertament ha dit que no és independentista i que la seva visita no s'ha d'entendre com estar a favor o no de la independència sinó que ho analitza en termes de "salut democràtica". "Com a ciutadà europeu em plantejo si la democràcia té un bon estat de salut a Europa, a França la resposta és que no, i tampoc a Hongria o Polònia; i a Espanya crec que la resposta és també no", ha afirmat. En aquest sentit, creu que hi ha "alguna cosa que no funciona a la democràcia europea".

Per això, considera que no ha de ser ell qui doni la solució al conflicte a Catalunya –"respecto la constitució espanyola", ha dit- però creu que en cap cas ha de passar pels tribunals. "La solució és, a la força, democràtica i per la via del diàleg", ha subratllat.