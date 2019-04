Trump talla l'ajuda exterior per al Triangle del Nord

El Departament d'Estat nord-americà va anunciar ahir la fi de l'ajuda exterior per als països del Triangle del Nord, és a dir, El Salvador, Hondures i Guatemala, per ordre del president, Donald Trump, i en represàlia per les caravanes d'immigrants.

«Per ordre del secretari executarem la directriu del president i posarem fi als programes d'ajuda exterior dels anys fiscals 2017 i 2018 per al Triangle del Nord. Implicarem el Congrés en aquest procés»,va explicar un portaveu del Departament d'Estat en declaracions al portal TheHill.

La secretària de Seguretat Interior, Kirstjen Nielsen, va dir divendres que havia signat un pacte regional «històric» amb representants de països del Triangle del Nord en el qual aquests acceptaven «combatre el tràfic d'éssers humans i els criminals internacionals i enfortir la seguretat fronterera per impedir la migració irregular».

Divendres Trump va dir que aquests països eren responsables de les caravanes de migrants. «Estem pagant quantitats tremendes de diners i no en pagarem més perquè no han fet res per nosaltres. Ells en són responsables», va dir el president nord-americà, segons la CNN.

Trump havia amenaçat al desembre que tallaria l'ajuda exterior a aquests països després d'acusar-los de «no fer res pels Estats Units, excepte quedar-se els nostres diners».

El senador demòcrata Robert Menendez, president de la Comissió de Relacions Exteriors del Senat, va criticar la mesura. «Si ho fa, la decisió irresponsable del president Trump de tallar l'ajuda a El Salvador, Guatemala i Hondures perjudica els interessos nord-americans i posa la nostra seguretat nacional en perill», va apuntar.

«L'ajuda exterior dels Estats Units no és caritat. És una eina dels nostres interessos estratègics i finança iniciatives que protegeixen ciutadans nord-americans», va argumentar.

Divendres, en declaracions a la premsa, Trump va amenaçar de tancar la frontera amb Mèxic per aturar les noves caravanes de migrants que es dirigeixen als Estats Units, i va acusar els governs del Triangle Nord de permetre la formació d'aquests grups. «La caravana s'ha format. He ordenat tallar els pagaments a Guatemala, Hondures i El Salvador. Ja no hi ha diners. Els donàvem 500 milions de dòlars, els donàvem una ajuda tremenda. Hem aturat els pagaments a Hondures, Guatemala i El Salvador. Ja no els paguem perquè no han fet res per nosaltres», va dir.

La decisió de Trump va provocar dures crítiques de legisladors demòcrates del Congrés, que durant anys han defensat la necessitat de destinar ajuda a aquests països centreamericans per combatre la violència i la falta d'oportunitats, fets que han provocat una onada de migrants als Estats Units.

Un grup de legisladors, que és de visita a El Salvador, va afirmar que «el pla del president és totalment contraproduent» i «només farà que més nens i famílies hagin d'emprendre el perillós viatge al nord fins a la frontera entre els Estats Units i Mèxic». «Treballarem amb els nostres companys al Congrés per replantejar el punt de vista equivocat del president a Amèrica Central», va afirmar el grup de legisladors.