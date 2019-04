Pascal obre la porta a crear un partit que no se subordini a Puigdemont

L'excoordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va obrir la porta a crear un nou partit que no estigui subordinat a Carles Puigdemont per acudir a unes futures eleccions al Parlament de Catalunya. Pascal va explicar que hi ha molta gent que se sent «òrfena» i, com a conseqüència, és necessari atendre'ls. En una entrevista publicada al diari La Vanguardia, Pascal va afirmar que no està «d'acord amb la situació» actual i va opinar «que ha arribat el moment d'actuar». D'altra banda, va afegir la seva discrepància respecte a la «subordinació de David Bonvehí», actual president del PDeCAT.

Per a Pascal, «això no pot seguir així». Va explicar que cal parlar clar a la gent i «sortir de l'actual bucle», fet pel qual es va mostrar partidària de «treballar pacientment per a l'única solució possible a Catalunya: un referèndum acordat». Encara que va dir que és Artur Mas qui ha de decidir si ha de tornar a la política, va assegurar que l'espai que ella defensa «ha de ser un esforç compartit per diverses generacions».

Pascal es va mostrar molt crítica amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i considera un «error» pretendre una Catalunya «guiada per control remot». «Catalunya no es pot dirigir des de Waterloo, ni es pot regir des de l'emotivitat desbordada i l'antipolítica», va afirmar, a la vegada que va assegurar que les discrepàncies amb Puigdemont vénen de lluny i que ella era partidària de convocar eleccions a finals del més d'octubre del 2017.

Per la seva banda, l'expresident de la Generalitat va retreure a Pascal que «passegi el seu dolor pels diaris» i, en canvi, va lloar l'actitud dels candidats empresonats de Junts per Catalunya que estan donant una «lliçó de dignitat històrica».

Paral·lelament, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, va evitar respondre a l'excoordinadora general del PDeCAT tot afirmant que estan «centrats a governar» i assegurant que no tenia «res a dir sobre l'entrevista de Pascal».

Per un altre costat, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va descartar una possible convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya: «Jo no veig eleccions al Parlament de Catalunya, tenim un Executiu que està determinat a seguir governant».

En una entrevista al programa FAQs, Aragonès va explicar que després de les generals i les municipals treballaran per «ampliar suports parlamentaris» i va opinar que les forces polítiques s'han de ressituar després dels comicis.

«Hi ha un 78% de gent que creu que la solució és un referèndum. I amb qui podem fer acords? Doncs amb els qui vulguin representar aquest 78%», va explicar el vicepresident i conseller d'Economia.

També va assegurar que són conscients que després de les eleccions generals pugues haver-hi un «tripartit d'extrema dreta», per la qual cosa va apuntar que ara no posaran línies vermelles al president del Govern, Pedro Sánchez, sense saber què opinen els catalans.

Va afirmar que si Pedro Sánchez està disposat a abordar una solució política a Catalunya, podran parlar. No obstant això, va advertir que el que no s'han plantejat serà «donar un xec en blanc a Pedro Sánchez».