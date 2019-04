Sànchez fa memòria de la seva estada a Lledoners

La número 2 de Junts per Catalunya per Barcelona, Laura Borràs, va llegir durant l'acte d'ahir al teatre Conservatori una carta del cap de llista de la formació, Jordi Sánchez, empresonat a Soto del Real i jutjat aquests dies al Suprem.

A la missiva, Sánchez va fer referència a la seva estada a la presó de Lledoners i a les mostres de suport que rebien els presos des del pla del darrera. «Feien més dolces les nits en moments molt durs. Ens van fer més forts i ens vam sentir estimats. Amics i amigues de Manresa i el Bages, mai no us ho podré retornar». Va ser un dels moments emotius de la vesprada.

«Si Espanya fos una democràcia plena no seria aquí. Ahir [dijous per al lector] em van denegar de nou la llibertat al·legant risc de fugida. Això és un argument fals». La carta continuava dient que «l'1-O no va ser un acte delictiu, i per això no demanaré perdó i us demano que ningú ho faci». Finalment va demanar un nou esforç a tothom per «frenar la dreta i l'espanyolisme ranci, tant de Vox com del PSOE, que també té, molt, nacionalisme espanyol ranci», va escriure Sànchez.

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va intervenir per expressar el compromís «inequívoc» de Manresa amb el procés. Va recordar que la ciutat és un dels bressols del catalanisme i que el maig hi haurà una segona volta: les eleccions municipals.