Santiago Abascal demana a la Verge de Covadonga que vetlli per Espanya

El candidat de Vox a la presidència del Govern, Santiago Abascal, va visitar ahir, primer dia de campanya electoral, Covadonga, al municipi asturià de Cangas de Onís. En aquest municipi, Abascal, envoltat de nombrosos simpatitzants, va anar a la Santa Cova de Covadonga, on hi ha la Santina, la Nostra Senyora de Covadonga, lloc en el qual va fer una ofrena i va demanar a la Verge que vetlli per Espanya.

Tot seguit, el líder de Vox va dirigir-se a l'estàtua de Pelagi, que va ser el primer monarca del regne d'Astúries i que va començar la Reconquesta precisament a la batalla de Covadonga, l'any 722. Allà, Abascal va dirigir-se als presents amb un megàfon i va recordar els versos de l'himne de Covadonga.

D'altra banda, el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, va assegurar ahir que, «com més els insulten» la resta de forces polítiques, «més actes» omplen, i va mostrar-se convençut que la resta de partits polítics i els mitjans «estan fracassant en l'estigmatització de Vox».