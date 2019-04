Pablo Iglesias aposta per trencar l'oligopoli privat del sector de l'energia

El candidat a la presidència de Podem, Pablo Iglesias, va apostar en un acte de campanya a Las Palmas per crear una gran empresa pública d'energia. Iglesias va afirmar que «trair Espanya és privatitzar empreses públiques» i va assegurar que «mai» hi haurà ningú de Podem als consells d'administració de les firmes de l'Íbex.

Iglesias va assegurar que l'any passat les tres empreses que formen «l'oligopoli» de l'energia a l'Estat –Endesa, Natugry o Iberdrola– van ser sancionades «amb el 0,003%» dels seus beneficis, cosa que, al seu parer, vol dir que les sancions els surten «gratis». Per això va afirmar que fins que el seu partit no arribi al govern «no hi haurà un sistema racional de sancions», perquè a ells aquestes empreses no els han pogut «comprar».

El líder de Podem també va invocar l'article 128 de la Constitució espanyola per anunciar que vol crear una «gran empresa pública d'energia», una mesura que té l'objectiu de «recuperar el control» de l'Estat, una cosa que «només pot fer la societat».



Borrell, «l'autèntic» candidat

A més, el candidat d'En Comú Podem (ECP) per Barcelona a les generals, Jaume Asens, va assegurar que la proposta socialista per a Catalunya és un full en blanc i que l'«autèntic candidat a aquestes eleccions és Josep Borrell».