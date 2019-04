La fiscalia demana fins a 25 anys pels acusats del crim de la Guàrdia Urbana

La fiscalia ha demanat que els agents Albert López i Rosa Peral, els dos principals acusats del crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona, siguin condemnats a 24 i 25 anys de presó, respectivament, per un delicte d'assassinat amb traïdoria. En el cas de Peral, el ministeri públic considera que hi ha un agreujant de parentiu, ja que ella mantenia una relació sentimental amb la víctima, l'agent Pedro Rodríguez.

Segons l'escrit d'acusació al qual ha tingut accés l'ACN, el fiscal considera que López i Peral van matar Rodríguez "de comú acord" perquè van arribar a la conclusió que aquest estava "obstaculitzant" la relació sentimental que feia poc temps havien reprès. A banda de les penes de presó, la fiscalia també sol·licita 785.000 euros d'indemnitzacions per als familiars de la víctima.

La fiscalia recorda que Peral mantenia una relació sentimental amb López quan ella estava casada amb un altre home, en un triangle amorós al qual l'estiu del 2016 s'hi va sumar una relació amb Rodríguez. Si bé Peral i el seu marit es van separar el desembre del 2016, ella va mantenir les altres dues relacions sentimentals. Al seu entorn més proper, però, només exhibia el seu lligam amb Pedro Rodríguez, amb qui "exterioritzava llaços ferms de compromís", amb intenció de casar-se i tenir fills.

Al cap de poc, però, López va descobrir la relació que ella mantenia amb Rodríguez i va decidir distanciar-se d'ella. Segons el fiscal, a mode de "venjança", López li va revelar a Rodríguez que la seva novia havia mantingut una vida paral—lela amb ell. "Això va motivar una desconfiança creixent de Rodríguez cap a Peral, que va desencadenar discussions freqüents i un clima de gelosia recíproca", relata el ministeri públic. Al mateix temps, destaca que López va desenvolupar un sentiment "d'hostilitat profunda" cap a Rodríguez i un "ferm desig de venjança".

La mort de Rodríguez, premeditada

Tot i que havien trencat l'amistat i la relació sentimental, la fiscalia explica que López i Peral van reprendre el contacte i també les trobades íntimes la primavera del 2017, fet que va generar que "tots dos arribessin a la conclusió que Rodríguez obstaculitzava la seva relació". Segons el ministeri públic, això va fer que la matinada de l'1 al 2 de maig del 2017 matessin Rodríguez "de comú acord" a la casa on Peral vivia a Vilanova i la Geltrú. La fiscalia obre el dubte respecte si van actuar els dos de forma conjunta o si el crim el va cometre un amb el consentiment de l'altre.

Al seu escrit d'acusació, el fiscal constata que els dos acusats van cometre el crim "aprofitant que la víctima estava del tot despreocupada de patir un atac" per part de la seva parella sentimental. "Dins la seva planificació criminal, els acusats van escollir el moment i els mitjans més idonis per a què Rodríguez, de gran corpulència i forma física, no pogués defensar-se davant l'atac mortal", sosté.

Al mateix temps, el ministeri públic recorda que els dos sospitosos van crear un pla per fingir que el crim l'hauria comès l'ex marit de Peral, resident a la Bisbal del Penedès. En aquest sentit, hores després del succés, tots dos van dur el telèfon mòbil de Rodríguez fins la Bisbal per a què un futur rastreig policial detectés aquest trajecte. Més tard, van dur el cadàver fins una pista forestal a tocar del pantà de Foix, a Castellet i la Gornal, on van calcinar-lo dins un vehicle.

Per tot plegat, la petició de la fiscalia és de 24 i 25 anys de presó per a López i Peral, així com 10 anys més de llibertat vigilada per a cadascun, amb prohibició d'acostar-se ni contactar amb l'entorn directe de la víctima. Alhora, la fiscalia també demana que els dos acusats indemnitzin amb 450.000 euros el fill de Rodríguez –menor d'edat-, amb 225.000 euros el seu pare, amb 100.000 euros els seus germans i amb 10.000 la seva ex dona, mare del seu fill.

La petició de penes de presó per de la fiscalia per a aquest cas, també conegut com a crim del Foix, és la mateixa que la setmana passada va presentar l'acusació particular, exercida per la família de Rodríguez. Durant els propers dies serà el torn dels advocats de Peral i López, que podran presentar els seus escrits de defensa. Posteriorment, la jutge del jutjat d'instrucció número 8 de Vilanova dictarà la interlocutòria de concreció dels fets per tal d'elevar el cas a judici, que se celebrarà davant un jurat popular a l'Audiència de Barcelona.

Mentrestant, Peral i López són en presó preventiva des de mitjans de maig del 2017. Ara fa una setmana, la magistrada que dirigeix la investigació va acordar prorrogar aquesta mesura cautelar durant un màxim de dos anys, a l'espera que se celebri el judici.