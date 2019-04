Declarada presó provisional per al presumpte violador de les Drassanes

El Jutjat d'Instrucció 23 de Barcelona va acordar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut dissabte passat per presumptament violar i agredir una dona a l'avinguda Drassanes de Barcelona.

En un comunicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va informar que el sospitós ha comparegut davant del jutge i s'ha acollit al dret a no declarar. La causa està oberta per un presumpte delicte de lesions i agressió sexual, i un metge forense va haver de visitar l'home per acreditar que es trobava en condicions de poder declarar.

Una patrulla de la Guàrdia Urbana va arrestar dissabte passat l'home, de 32 anys perquè era en un carrer del Raval amb sang seca a la roba i a les mans, i la víctima el va reconèixer fotogràficament des de l'hospital on estava ingressada, van informar unes fonts policials a Europa Press. Després de la detenció del sospitós –amb tres antecedents policials–, la Guàrdia Urbana va lliurar l'home als Mossos d'Esquadra, que investiguen els fets que van tenir lloc divendres passat a la matinada.

Els serveis de neteja de Barcelona van trobar divendres passat la dona, de 37 anys, amb el llavi trencat i diverses contusions i ferides a la cara.