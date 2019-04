Mas augura que l'Estat no voldrà cap mediació internacional

L'expresident català Artur Mas va considerar ahir que caldria una mediació internacional per solucionar el conflicte català, però va vaticinar que l'Estat no ho acceptarà «de cap manera».

Després que el president català, Quim Torra, demanés ahir en el seu discurs de la Diada de Sant Jordi que la comunitat internacional s'involucri en la solució del conflicte català, Mas, en unes declaracions als periodistes, va subscriure aquesta necessitat de mediació.

Això no obstant, va subratllar que s'hauria de «tenir present» que l'Estat no «acceptarà de cap manera» aquesta mediació internacional, perquè per a això abans hauria d'avenir-se a un diàleg «de tu a tu» amb Catalunya, una cosa que avui dia «no vol». «Nega que siguem iguals –l'Estat i Catalu-nya–, no vol diàleg de tu a tu, de fet no vol ni diàleg», va subratllar.

En aquest sentit, l'expresident Mas va dir que «la mediació internacional tindria sentit si entre dues parts iguals acceptessin aquesta mediació», una cosa que creu que no acceptaria l'Estat, va afirmar, per falta de «maduresa democràtica».

Mas també va comentar la decisió de l'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí de tancar la llista de Jordi Graupera a les eleccions municipals del 26 de maig a Barcelona, en comptes de donar suport a la de JxCat, quan, en canvi, sí que és candidata de l'expresident català Carles Puigdemont en la seva candidatura de les europees.

Mas va considerar que és una «elecció personal» de Ponsatí, però va afegir tot seguit que el que a ell li hagués agradat és que a Barcelona, en comptes de donar suport a Graupera, hagués estat al costat de l'exconseller pres Joaquim Forn, que encapçala la llista de JxCat a les municipals.

L'exlíder del PDeCAT i de Convergència va recalcar, en aquest sentit, que Forn va ser «company de Govern» de Ponsatí i avui dia és un «pres polític», i en canvi Graupera, va subratllar l'expresident, «ni era company de govern ni és un pres ni està a l'exili».

L'advocat de Ponsatí, Aamer Anwar, va donar suport ahir a la candidatura de Graupera a les eleccions municipals de Barcelona en un missatge a Twitter.