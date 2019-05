L'entorn de la família de Janet Jumillas dona per fet que el cos trobat al Prat és el de la noia desapareguda

L'entorn de Janet Jumillas, la dona desapareguda al març a Viladecans (Baix Llobregat), creu que hi ha un "99% de possibilitats" que el cadàver trobat aquest dimarts en un descampat del Prat de Llobregat sigui el d'ella. Tots els indicis hi apunten i cap el descarta: la roba, la constitució física o les setmanes de degradació del cadàver. Durant aquest dimecres al matí s'ha fet l'autòpsia, tot i que encara queden algunes proves pendents, però no s'han pogut extreure les empremtes dactilars, a causa de l'estat dels dits, i ara s'haurà d'esperar a la seva reconstrucció o a una prova d'ADN. La roba del cos també apunta cap a Jumillas, tot i que la família no l'ha reconegut formalment. Sobre la causa de la mort, no s'ha trobat el motiu exacte, però la dona presentava cops contundents al cap i un tall al coll, segons 'La Vanguàrdia'.

El 9 de maig un jutjat de Cornellà de Llobregat ordenava presó provisional per un delicte d'homicidi amb ocultació de cadàver per a un dels dos detinguts relacionats amb la desaparició en aquest municipi de la veïna de Viladecans el 13 de març passat. L'altre investigat va quedar en llibertat provisional amb mesures cautelars per un possible delicte d'encobriment.

Els Mossos d'Esquadra van citar a declarar el principal sospitós de la mort de la desapareguda una setmana després que la família hagués perdut el rastre de la dona. Els investigadors havien constatat que l'home, de 32 anys i veí de Cornellà, havia mantingut contacte amb ella el mateix dia de la desaparició. Després de l'interrogatori, però, els Mossos van concloure que mentia, ja que no encaixava la seva versió amb el rastreig fet de l'activitat del seu telèfon mòbil.

Hores després, una patrulla va veure l'home desfent-se d'unes bosses de brossa que acabarien sent determinants: dins hi havia restes d'unes ulleres de la desapareguda, un tros de corda amb cabells i dos pals de fregar xops de sang de la dona, segons van confirmar les analítiques posteriors.

Tot plegat va motivar a principis de maig l'entrada policial al domicili del principal sospitós, on els investigadors van observar una paret pintada recentment i van trobar diverses restes de sang humana a les parets i al terra. A parer del jutge, tots aquests indicis conclouen que és "més que probable" que matés la dona dins el pis per ocultar després el cadàver.