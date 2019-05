Theresa May dimitirà com a líder conservadora el 7 de juny

La primera ministra britànica, Theresa May, ha anunciat aquest divendres que dimitirà com a líder del partit conservador el 7 de juny, obrint així la porta a l'elecció d'un nou inquilí del 10 de Downing Street en les jornades posteriors.

"Tinc clar que és en el millor interès del país que hi hagi un nou primer ministre", ha dit May en una breu i emocional compareixença a les portes de Downing Street. May ha dit que dimitirà el 7 de juny i que el procés per escollir un nou líder pel partit començarà la setmana següent.

"He informat a la reina, serviré com a primera ministra fins que el procés hagi acabat", ha afegit. "Lamento profundament no haver pogut fer efectiu el Brexit", ha dit. "Deixaré en breu la feina que ha estat un honor, per a mi, de tenir", ha assegurat May, visiblement emocionada.