Trump acusa l'exsecretari d'Estat Rex Tillerson de ser «més ximple que una pedra»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va acusar ahir l'exsecretari d'Estat Rex Tillerson de mentir en relació amb la seva primera trobada amb el mandatari de Rússia, Vladímir Putin, i va dir del seu antic aliat que és «ximple com una pedra».

«Rex Tillerson, un home que és 'ximple com una pedra' i que no estava preparat de cap manera ni equipat per ser secretari d'Estat, s'ha inventat la història que no m'havia preparat tant com Vladímir Putin una trobada a Hamburg, Alemanya», va afirmar Trump en un missatge de Twitter en què ha recordat que Tillerson va ser «acomiadat».

El president nord-americà va respondre d'aquesta manera a una informació publicada per The Washington Post en què s'assegura que Tillerson va declarar el 21 de maig a la Cambra de Representants que Putin s'havia preparat millor el primer cara a cara que van tenir els dos líders, al juliol del 2017.