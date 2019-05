La manresana Núria Picas s'estrena com a diputada al Parlament rellevant Junqueras

Ahir ja va ser al Parlament de Catalunya per celebrar diverses reunions. Avui, dimecres, però, ha estat el dia en què la corredora manresana d'ultramaratons Núria Picas s'ha estrenat al Parlament, que celebra ple des de les 10 del matí. Picas substitueix el diputat electe d'ERC Oriol Junqueras, en presó preventiva.

L'esportista està vivint un any especialment intens. Aquest mateix mes ha rebut la Creu de Sant Jordi i ha entrat a formar part del grup parlamentari d'ERC. El ple d'avui acabarà a 2/4 de 2 i es reprendrà a la tarda fins a les 7.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, i el diputat Gerard Gómez del Moral van formalitzar el passat 17 de maig la renúncia al seu escó al Parlament, que té efectes des del passat dia 20, per tal de poder anar al Congrés. Junqueras has estat supès. Queda per veure si renuncia al càrrec a canvi de ser eurodiputat.

El salt al Congrés va suposar que els diputats número 25 i 26 de la llista dels republicans per Barcelona a les eleccions catalanes del 2017, Picas i José Rodríguez els haguessin de rellevar.

La vida d'una lluitadora nata



Núria Picas, tal com explica la seva pàgina web, va néixer a Manresa un 2 de novembre de 1976, i la seva vida sempre ha anat lligada a la natura i l'esport. El massís de Montserrat la va veure néixer i créixer com a esportista, i és aquí on va descobrir el món de la muntanya, passió que li van saber transmetre els seus pares des de ben petita.

Amant de l'escalada i l'alpinisme, no deixa de visitar els Pirineus, descobreix els Alps, i més endavant s'endinsa als Andes del Perú. La passió per l'escalada va començar a compaginar-la amb les curses de muntanya, i als 22 anys va córrer la seva primera marató, la de l'Aneto, on va acabar tercera. Però la seva progressió es va veure truncada poques setmanes després a causa d'un greu accident d'escalada a Montserrat, on va caure d'una alçada considerable i es va trencar l'os astràgal del peu esquerre. Els metges li van dir que no podria tornar a córrer.

Va ser llavors, quan es va decantar per la bicicleta de muntanya i això, de rebot, li va obrir les portes als raids d'aventura, la seva altra gran passió.

Sempre diu que aquest accident la va fer més forta, i malgrat va tancar-li algunes portes, la vida li'n va obrir d'altres. Després d'estar dos anys opositant durament, el gener del 2007 va ser nomenada Bombera de la Generalitat de Catalunya.

En contra dels pronòstics dels metges, la Núria de mica en mica va tornar a començar a córrer, i l'any 2010 la Selecció Catalana la va integrar dins l'equip de curses de muntanya, i a partir de llavors ha sigut sempre una habitual defensant els colors del seu país.

El 2011 participava per primera vegada en una ultra trail, la Cavalls del Vent, que acabaria guanyant.

Després de molt d'esforç, sacrifici i il·lusió, l'octubre de 2012 es va proclamar Campiona de la Copa del Món d'Ultra trails.

A partir d'allà, va iniciar una carrera esportiva repleta d'èxits esportius amb victòries en proves icòniques arreu del món. Doble campiona de l'Ultra Trail World Tour, la Núria ostenta podis a la Transgrancanaria, l'Ultra Trail del Mont Fuji, la Buff Epic Trail o a l'Ultra Pirineu, on hi ha vençut quatre vegades.

Actualment viu entre la Vall de Boí i Berga, on hi realitza pràcticament tot l'entrenament. A la Núria no li agrada parlar de límits, però té clar que el seu límit arribarà quan deixi de gaudir.