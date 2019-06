La «guàrdia pretoriana» de Torra tindrà 71 agents

La nova Àrea de Seguretat Institucional (ASI), sota control funcional de Presidència de la Generalitat, s'activarà el proper 17 de juny amb un total de 71 mossos per prestar servei com a escortes, i amb la previsió d'assumir també en el futur la protecció d'edificis.

Segons van informar fonts d'Interior, l'ASI començarà a treballar el pròxim 17 de juny des d'un annex del Palau de Pedralbes, sota la direcció de l'inspector Marc Ca-parrós i de dos subinspectors, un com a responsable de l'àrea de protecció de persones –integrada ara per ara per 71 mossos– i un altre de l'àrea de protecció d'edificis, aquesta última encara pendent de dissenyar.

A diferència de l'actual servei d'escortes, l'ASI no estarà sota control de la Prefectura dels Mossos, sinó del departament de Presidència –funcionalment– i de la Direcció General de la Policia –orgànicament–, i donarà protecció al president de la Generalitat, als expresidents, a la consellera de Presidència i al secretari del Govern.



Sota control de Presidència

De fet, la decisió sobre a quines autoritats protegeix aquest nou servei de seguretat recau en Presidència, per la qual cosa és des del Palau de la Generalitat on es decidirà en el futur si l'ASI s'encarrega també de la vigilància d'un altre tipus de càrrecs públics, com el vicepresident del Govern o el president del Parlament.

Més de 350 agents dels Mossos d'Esquadra s'han presentat al procés de selecció per formar part del servei de protecció de persones de l'ASI, de les quals es va fer un primer tall –a partir de l'estudi del cur-rículum– del qual únicament van quedar 165 aspirants, que han estat sotmesos a un procés d'entrevistes per part d'un òrgan avaluador, que finalment ha triat els 71 integrants.

Les fonts de la conselleria d'Interior consultades van insistir que aquest procés de selecció per lliure designació s'ha basat en criteris professionals, ja que no hi ha hagut components ideològiques a l'hora de determinar quins mossos la integren.