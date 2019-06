El Suprem arxiva la querella de Torra contra l'ordre de la JEC de treure llaços

El Tribunal Suprem va arxivar ahir la querella per prevaricació presentada pel president de la Generalitat, Quim Torra, contra els membres de la Junta Electoral Central (JEC), pels acords que li ordenaven la retirada de llaços grocs dels edificis públics dependents de la Generalitat, perquè els fets no són delictius. El tribunal recorda que no concorren els requisits objectius i subjectius del delicte de prevaricació, ja que els tres acords a què es referia Torra en la seva querella es van dictar en compliment de les obligacions i responsabilitats de la JEC, que, d'acord amb la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG), ha de garantir, com a màxim òrgan de l'administració electoral, la transparència i objectivitat del procés electoral i del principi d'igualtat. El Suprem indica que l'objectiu d'aquesta disposició és salvaguardar la necessària neutralitat de les administracions públiques durant el desenvolupament del procés electoral