Esquius assumeix la seva destitució però admet que no se l'esperava

"El dimecres passat em van comunicar per sorpresa la meva destitució i avui ja s'ha fet pública". Amb aquestes paraules comença la carta que l'ex comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, ha adreçat a tot el col·lectiu. Esquius exposa que va assumir el càrrec "per responsabilitat i per sentit del deure" i ara assumeix amb "el mateix sentit del deure" la destitució que s'ha fet pública aquest dilluns a través d'una roda de premsa del conseller Miquel Buch i el nou comissari en cap, Eduard Sallent. Esquius indica que ha procurat prendre les "millors" decisions "pensant en recuperar la normalitat institucional, amb tots els estaments, cossos i actors socials, des de la neutralitat política i amb la voluntat final de servei a tota la ciutadania". Acaba la carta posant-se a disposició del nou comissari en cap.

Esquius explica que ha estat "un honor" representar el cos durant els onze mesos i agraeix l'encàrrec. També agraeix als agents del cos el "compromís" i "lleialtat". "I si ara els màxims responsables del Departament han cregut que el millor era el meu relleu, cal acceptar-lo", afegeix.