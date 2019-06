Els líders polítics estan «hipotecats»

El Congrés dels Diputats va publicar ahir les declaracions de béns dels diputats, entre ells els líders i els portaveus parlamentaris, als quals uneix una condició: cada mes els toca pagar la hipoteca de les seves propietats immobiliàries. Només en la del president de Vox, Santiago Abascal, no figura que hagi de pagar hipoteca, però sí en les declaracions dels altres. Un repàs dels registres de béns dels màxims representants dels partits i grups parlamentaris, referits a l'últim exercici previ a la data de la declaració, aporta la informació següent.



Pedro Sánchez

Entre el gener i el maig del 2018 va cobrar del PSOE uns 30.261 euros, i com a president, va percebre'n 35.299. A més a més ingressa 13.871 euros per un lloguer i ha cobrat drets d'autor per l'avançament del seu llibre Manual de resistència, uns 16.666 euros. Ha hagut de pagar per IRPF (última quantia abans de la data de la declaració del Congrés) més de 34.700. Té dos habitatges i dues places de garatge, un pla de pensions i un préstec hipotecari de 159.300 euros, del qual ha de pagar 90.539 euros.



Pablo Casado

El líder del PP, Pablo Casado, especifica que va cobrar del partit durant l'últim exercici 47.720 euros i declara uns rendiments en accions d'empreses que cotitzen en borsa de 476 euros. A més, va rebre en concepte de «cursos, ponències, seminaris» uns 1.700 euros. Va pagar per IRPF 32.598 euros, en l'últim exercici. Posseeix al 50% un habitatge amb garatge familiar i el saldo del seu compte corrent puja a 30.831 euros. També, té accions per valor de 18.923 euros i un préstec hipotecari de 280.000 euros, del qual encara ha de pagar-ne més de 234.000.



Albert Rivera

Encara que no és obligatori, el líder de Ciutadans ensenya el que ha cobrat del Congrés, uns 41.373 euros en l'últim exercici. Afegeix el que ha percebut com a president del partit, 48.000 euros més. Ha pagat per IRPF 30.747 euros.

Les seves propietats, al 50% en els dos casos, són dos habitatges a Barcelona i un VW Golf. El dipòsit del seu compte corrent arriba a 4.500 euros. Té dos préstecs hipotecaris, un des del 2004 de 165.500 euros (en deu 83.900) i un altre des del 2008 de 306.000 (n'hi falten 224.700).



Pablo Iglesias

Declara al formulari del Congrés unes activitats econòmiques de 46.460 euros, i va pagar el 2008 per IRPF uns 31.291 euros. Les seves propietats són dues cases, una a Madrid (la famosa de Galapagar), que està pagant des de l'any passat i de la qual és propietari al 50% juntament amb Irene Montero. També té una casa a Àvila, que és de ple domini.

El compte corrent compartit dona un saldo de 5.834 euros, mentre que els seus «comptes individuals» sumen 22.916 euros; en el compte d'estalvi n'acumula 85.256. Iglesias té un préstec hipotecari compartit amb Montero per 540.000 euros, del qual té pendent de pagament 475.588 euros. El líder de Podemos és propietari d'una moto, que es va comprar el 2012, i d'un turisme.

Santiago Abascal

Com a treballador de Vox (diu que és «assalariat» i president), Abascal va cobrar 55.148 euros, i precisa que va pagar per IRPF 13.210 euros. Els seus comptes d'estalvi arriben als 13.356 euros, i té dos préstecs bancaris de 20.000 euros des del 2015 (ha de pagar-ne encara 12.331) i de 2.600 des del 2017 (ha de pagar-ne 1.226). Té un Jeep Commander i una moto BMW.



José Luis Ábalos

José Luis Ábalos, ministre en funcions de Foment, és propietari de quatre immobles a València, dos dels quals són locals comercials. A més d'aquests locals, té dos habitatges a València, un dels quals unifamiliar en usdefruit i la meitat d'un apartament de 37 m2 a Madrid, adquirit el 2010. Acumula tres préstecs hipotecaris a Bankia, amb un saldo pendent d'uns 215.000 euros. En el compte corrent té 4.752 euros.



Pedro Duque

El membre del Govern amb més patrimoni declarat és Pedro Duque, que té actius econòmics en comptes corrents, dipòsits, accions i participacions en fons i societats i altres drets de contingut econòmic per un valor que supera l'1,2 milions d'euros. A més, Duque declara tenir tres habitatges (dos a Alacant i un a Madrid), així com una barca i un cotxe.

Una de les declaracions que no apareix és la del diputat de Cs Marcos de Quintos. Segons el partit, va presentar la declaració de patrimoni davant del Congrés el 10 de maig, quan va recollir la credencial, però els lletrats li van recomanar paralitzar el procés fins que tingués les dades de l'IRPF del 2018



Els diputats suspesos

A les fitxes dels diputats també consten les dades dels diputats empresonats que estan suspesos des del 21 de maig. En el cas del líder d'ERC, Oriol Junqueras, consta que va ingressar l'any passat del Parlament un total de 16.336 euros com a exmembre del Govern. També dos comptes al banc amb 11.273 euros i quatre fons de pensions de més de 210.000 euros.

Pel que fa a Jordi Sànchez, declara 20.000 euros d'interessos del Parlament de Catalunya, 5.460 euros al compte (dada del 2017), no declara cap propietat i 176.333 euros en plans de pensions. També reconeix una hipoteca de 254.127 euros, concedida al 50%.

Turull consigna com a ingressos 89.287,34 euros, que figura en la declaració de la renda, mentre que Rull assegura haver rebut 65.000 euros pel contracte indefinit que té al PDECat amb categoria d'assessor.