May dimiteix com a líder del Partit Conservador

La primera ministra del Regne Unit Theresa May ha dimitit oficialment aquest divendres a la tarda com a líder del Partit Conservador, tal com tenia previst des de finals de maig quan va anunciar que renunciava per no haver sigut capaç de fer efectiu el Brexit. May es manté com a cap del govern britànic a l'espera que els tories escullin un nou líder. El partit conservador britànic iniciarà la setmana vinent el procés d'elecció per anunciar el nou líder i, conseqüentment nou primer ministre, a finals de juliol. Per ara, ja es coneixen noms de candidats com Boris Johnson, Rory Stewart, Esther McVey o Jeremy Hunt, actual ministre d'Exteriors, o Dominic Raab, exsecretari d'estat per al Brexit.



Porta oberta a un nou primer ministre

May només podrà renunciar com a cap de l'executiu si pot comunicar a la Reina que el seu successor compta amb una majoria de la Cambra dels Comuns al darrere. Segons apunta la premsa britànica, Downing Street creu que no serà necessari una votació al parlament per constatar que el nou líder té la confiança de la cambra. Tanmateix, el nou primer ministre podria ser sotmès a una moció de confiança just després d'assolir el càrrec.

May tenia fins ara una justa majoria per només sis diputats, gràcies al suport dels unionistes del DUP. Aquest suport parlamentari encara s'ha reduït més aquest divendres després de les eleccions a Peterborough on els conservadors han perdut el seu escó que ha passat a mans dels laboristes.