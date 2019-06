El santpedorenc Josep Ramon Bosch abandona el lideratge de SCC i diu haver votat ERC a les municipals

El president de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, va anunciar que deixarà el lideratge de l'entitat el pròxim 26 de juny, dia en què se celebrarà la propera assemblea de socis. Ho va fer saber ahir en una roda de premsa, quan encara no s'han complert cinc mesos de la seva tornada al capdavant de l'organització. Bosch va ser el primer president de SCC i va mantenir-se en el càr-rec fins al 2015, però la destitució de José Rosiñol per presumptes irregularitats comptables va fer que repetís com a president al començament d'aquest any. Bosch ja havia advertit que pretenia fer un mandat breu. Bosch va explicar que s'han dut a terme dues auditories que «han demostrat clarament que no hi ha hagut malversació ni irregularitats en la gestió econòmica» de SCC. També va posar en valor la seva voluntat «d'aconseguir consensos més amplis» i de dirigir-se «a tots els catalans», a la qual ha atribuït un increment de socis de gairebé el doble, de 108 a 200. En aquest període, l'entitat ha aprovat un nou pla estratègic que reivindica la «pluralitat cultural i lingüística» de Catalunya, que demana reconèixer, i que Barcelona sigui «co-capital d'Espanya».

D'altra banda, Bosch va admetre que a les anteriors eleccions municipals va votar ERC «perquè l'alcaldable és el meu cosí», en referència a Xavier Codina, que ha estat alcalde els darrers quatre anys.