Un terratrèmol de magnitud 6,8 provoca una alerta de tsunami al nord del Japó

Un terratrèmol de magnitud 6,8 en l'escala de Richter va provocar ahir una alerta de tsunami a la costa nord del Japó, segons van informar les autoritats locals, que temen que el nivell de les aigües pugui pujar fins a un metre en diverses prefectures.

L'epicentre va situar-se a uns 85 quilòmetres al nord-est de l'illa de Honshu, la més gran i més poblada del país asiàtic, segons l'agència de notícies oficial Kyodo. L'Agència Meteorològica del Japó va emetre un avís per a diverses àrees, tot i que no preveia que hi hagués danys greus.

La cadena pública NHK va demanar a la població que no s'acostés a la costa davant de possibles canvis del nivell del mar. El 2011, un terratrèmol i un posterior tsunami van provocar més de 20.000 morts i un desastre nuclear a la central de Fukushima.

D'altra banda, el balanç de morts a causa de dos terratrèmols de magnitud 5,1 i 5,9 en l'escala Richter registrats dilluns a la província xinesa de Sichuan (al sud-oest del país) ha pujar fins a 13, segons van confirmar les autoritats als mitjans de comunicació.