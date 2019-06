Mas no descarta tornar-se a presentar a unes eleccions catalanes

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha assegurat aquest divendres que no descarta presentar-se com a candidat per JxCat a unes eventuals eleccions al Parlament en cas que la militància del seu espai polític li ho demani. En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Mas ha concretat que no té "ganes" de fer aquest pas però que està "compromès" amb el projecte sobiranista i si se li fa la petició ho "analitzarà". "En condicions mínimament normals el meu rol no hauria de ser presentar-me a unes eleccions. La balança està més inclinada en el no que en el sí", ha avisat. Mas, que està inhabilitat pel 9-N fins al febrer de 2020, ha deixar clar que ara per ara no en té ganes i que a dia d'avui la resposta seria que "no". També ha situat com a objectiu independentista guanyar més "legitimitat" aconseguint una majoria social a les urnes més "clara" i "neta".

Així, en parlar del suport independentista, Mas ha admès que cal sumar una majoria social més àmplia i ha avisat que en cas d'assolir-la caldrà calcular la reacció de l'estat espanyol, la de la Unió Europea i les possibilitats de convertir una qüestió "legítima per una de legal". "Fins i tot superant el 50% [del suports independentistes en percentatge de vots] caldrà calcular bé la reacció", ha argumentat.



Convertir JxCat en un partit polític

Després de reunir-se amb el també expresident Carles Puigdemont a Waterloo durant quatre hores per abordar l'endreça del seu espai polític i d'haver-se emplaçat a reforçar JxCat amb una estructura "operativa i eficaç", Mas ha concretat que l'objectiu és que la marca JxCat es converteixi en un partit polític del qual en pengi el PDeCat i La Crida.

Mas ha apostat així per una "confluència de sensibilitats" i que persones "que no pensen igual" puguin conjurar-se en un context "complicat". "Cal posar ordre i concert. Crear una organització política amb JxCat de forma eficaç, moderna i posat al dia", ha subratllat. Per Mas, aquest procés no pot anar més enllà de la tardor i el nou espai polític ha d'estar conformat abans que hi hagi sentència del judici de l'1-O. L'expresident de la Generalitat ha apostat també perquè Carles Puigdemont lideri la reconstrucció de JxCat des de Waterloo. Ha dit que l'ha vist compromès en fer-ho i, per exemple, poder ser president de JxCat.

Mas ha explicat que després de la reunió amb Puigdemont ha constatat que "comparteixen anàlisi i objectiu" i ha dit que cal "acumular forces" per arribar a construir Catalunya com un estat independent en el marc europeu.



Prefereix no avançar les eleccions catalanes

Pel que fa al procés català, ha dit que si els partits independentistes han d'assumir algun "cost addicional més", afegit a la presó preventiva o l'"exili" dels líders independentistes, haurà de ser si aquest "cost" aporta alguna "cosa positiva". "No té sentit tenir més costos si no té rendiments a curt termini", ha dit.

De la possibilitat que se celebrin unes eleccions al Parlament, Mas ha dit que convocar-les després de la sentència del judici de l'1-O serà "el recurs més fàcil". "El més fàcil no és el més recomanable", ha aconsellat. De fet, Mas ha apostat per no avançar les eleccions i ha prioritzat "no posar en risc" la majoria absoluta independentista a la cambra catalana". "Abans de posar-la en risc, cal pensar-ho dues vegades", ha suggerit.