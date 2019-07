El Govern amplia la suspensió d'activitats al medi natural a 13 comarques per alt risc d'incendi

El Govern ha suspès les activitats previstes al medi natural entre les 12 i les 20 hores a 13 comarques amb alt risc d'incendi. Aquesta mesura, que ja afectava des d'aquest divendres les comarques de la Noguera, el Segrià, l'Urgell, la Segarra, les Garrigues, la Conca de Barberà i l'Anoia, s'ha ampliat ara al Pallars Jussà, l'Alt Urgell, el Priorat, el Solsonès, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

A part, Protecció Civil manté l'alerta del pla Infocat per risc de foc i també el Procicat per l'episodi de calor. Agents Rurals ha informat que el pla Alfa està en al nivell 3 en un total de 242 municipis i que, a més, hi ha restriccions d'accés als massissos del Montsec, de la Baronia de Rialb i del Montsant.

L'objectiu de la suspensió d'activitats organitzades, com ara curses a motor o caminades per la muntanya, és minimitzar les situacions que puguin generar un foc forestal. En aquest sentit, la suspensió no afecta les activitats que es realitzin fora de l'entorn natural ni en espais tancats.

Així mateix, Protecció Civil insisteix a la ciutadania que eviti fer activitats individuals a l'aire lliure en el medi natural a les hores de màxima insolació.

Agents Rurals ha previst un dispositiu especial de prevenció d'incendis durant l'activitat de sega a les zones de més risc, amb la incorporació de vigilància i capacitat de resposta a possibles incendis a través de la col·laboració del voluntariat de les ADF.