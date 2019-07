Torra encapçala la reunió de JxCat després de la crisi amb ERC per la Diputació de Barcelona

El president de la Generalitat, Quim Torra, encapçala la reunió de coordinació estratègica de JxCat per analitzar la crisi amb ERC després de l'acord amb el PSC per a la Diputació de Barcelona. A la reunió, que se celebra al Parlament, hi ha diputats de la cambra catalana, diputats de JxCat al Congrés així com el president del PDeCAT, David Bonvehí i consellers del Govern com la consellera de la Presidència i portaveu de l'executiu, Meritxell Budó; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; la consellera d'Empresa, Àngels Chacón; i la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, entre d'altres. Tot i que Carles Puigdemont participa habitualment d'aquestes reunions a través de videoconferència, finalment avui no s'ha pogut connectar perquè tenia un altre compromís.

Calvet ha instat aquest diumenge ERC a presentar una proposta per revertir tots els pactes municipals amb els partits del 155 després de les crítiques d'ERC per l'acord a la Diputació de Barcelona.