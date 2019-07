Cs convoca un nou consell general el 29 de juliol per canviar els seus estatuts

Ciutadans (Cs) va convocar un consell general el 29 de juliol per canviar els estatuts, només dues setmanes després de l'anterior i quan la direcció havia donat per tancada la crisi generada per algunes dimissions de pes, que han avivat el malestar intern per la gestió de les veus discrepants. Segons van informar fonts de la formació, també es va convocar un altre consell, el 17 de juliol, per decidir si el partit es presenta a unes eventuals eleccions catalanes. El conclave del 29 de juliol té lloc després del celebrat el 28 de juny, en què Albert Rivera va girar full a la crisi interna.