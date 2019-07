El Síndic alerta del «sistema precari» per atendre els MENAs

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, va alertar ahir que el sistema d'atenció als menors estrangers no acompanyats (MENA) és «defectuós», «precari» i està «infradotat» dels recursos necessaris per acollir i acompanyar aquests joves.

Durant una compareixença al Parlament, on va acudir per fer balanç del seu mandat, Ribó va dir que va ser «un greu error no saber prevenir molt abans que s'inflés el problema», el qual - sosté- «suposa un repte molt gran per a tots els poders públics». Per això, lamenta que ara «els dèficits recaiguin sobre un sistema protector, defectuós, precari i infradotat» que segons el seu parer corre el risc que «l'atenció no es faci amb les garanties de qualitat».

Va subratllar, a més, que es tracta de menors «desemparats i vulnerables» que requereixen «més atenció social, educativa i sanitària» perquè pateixen «desigualtats molt grans, vexatòries i discriminatòries». I encara que va celebrar l'«esforç» dut a terme per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), també va remarcar que «estem molt lluny dels nivells que caldria». Així mateix, va recordar que la institució que presideix va elaborar fa més d'una dècada informes amb recomanacions per treballar amb nens que emigraven sols i que ja apuntaven a la necessitat de «més i majors polítiques per millorar aquests dèficits».