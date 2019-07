El jutjat també demana investigar la suposada agressió d'una mestra a una nena per pintar la bandera espanyola

El jutjat d'instrucció número 2 de Terrassa va obrir una investigació el 9 de juliol per la suposada agressió d'una mestra de l'escola Font de l'Alba a una nena. La família l'acusa d'haver agredit la seva filla per dibuixar banderes espanyoles en un àlbum. El jutge ha donat trasllat a la fiscalia perquè informi per quin delicte considerava que s'ha de seguir investigant, i està a l'espera de la seva resposta. La denúncia es va registrar en el jutjat d'instrucció número 3, que estava de guàrdia, però aquest es va inhibir en el número 2 per la data dels fets que constaven en la denúncia.

El Departament d'Educació creu que hi ha fets que podrien constituir una "falta lleu", com ara esquinçar en públic el treball de la nena o deixar-la sota al passadís, però conclou que no s'ha pogut evidenciar fefaentment maltractament físic ni tampoc motivació ideològica en l'actuació de la mestra.

Per tot plegat, li ha obert un expedient disciplinari. Ja va establir com a mesura cautelar que la tutora sempre havia d'estar acompanyada per una docent quan dirigís una activitat d'ensenyament o aprenentatge a l'aula.