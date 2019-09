Felip VI farà una última ronda de consultes dilluns i dimarts de la setmana que ve

Felip VI farà una ronda de consultes dilluns 16 i dimarts 17 de setembre per explorar les possibilitats d'una hipotètica investidura. Així ho ha fet públic mitjançant un comunicat de la Casa Reial després de rebre a La Zarzuela a la presidenta del Congrés. Tal com va anunciar al mes de juliol, aquesta última ronda de consultes té com a objectiu constatar si pot proposar un candidat a la presidència del govern que disposi dels suports necessaris perquè el Congrés dels Diputats, en el seu cas, li atorgui la confiança, o bé, si veu que no hi ha possibilitats d'una investidura, "procedir a la dissolució de les Corts i a la convocatòria d'unes noves eleccions generals en el moment que constitucionalment correspongui i amb el referèndum de la presidenta del Congrés".

Meritxell Batet li farà arribar aquest divendres 13 la relació dels representants dels partits polítics que assistiran a les consultes, on no hi serà de nou ERC, segons fonts dels republicans. Un cop rebuda aquesta relació de partits, La Zarzuela farà públic l'ordre de les reunions i les hores en què es produiran. En el cas que les consultes concloguin amb una proposta de candidat a la presidència del govern, Batet convocarà un ple que a de concloure abans de la mitjanit de dilluns 23 de setembre.

En roda de premsa al Congrés dels Diputats per explicar aquesta decisió del monarca, Batet ha destacat que durant la reunió ha coincidit amb el rei Felip VI en que després de les últimes eleccions cal que es constitueixi un govern que pugui dotar d'estabilitat l'estat. "Seria bo que es constituís un govern", ha afirmat.

ERC no assistirà a la ronda de consultes, com ha fet en anteriors ocasions en rèplica pel fet que el monarca no va voler rebre l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell quan aquesta va ser elegida pel Parlament. L'objectiu dels serveis de la cambra és tenir enllestida la llista aquesta tarda de dijous.

Segons fonts de la presidència del Congrés, Batet farà arribar al rei la llista de líders polítics que assistiran a la ronda de consultes aquest divendres sense necessitat que la presidenta del Congrés vagi de nou a La Zarzuela.

Batet si que hi assistirà el pròxim dimarts, un cop acabi la ronda de consultes. En aquesta trobada el monarca li ha de transmetre si ha encarregat la investidura a algun candidat o bé si es decanta ja per la dissolució de les Corts, que no es faria efectiva igualment fins el 23 de setembre per fer que els comicis tinguin lloc el 10 de novembre.