Manresa manté el batec ciutadà tot i la manifestació de Barcelona

La gran manifestació d'ahir a la tarda a Barcelona, amb una important representació de veïns de Manresa, no va impedir que ahir a la tarda els espais d'oci per excel·lència dels manresans estiguessin plens com si es tractés d'un festiu o un diumenge a la tarda qualsevol. I és que, després d'un dimarts -laborable- de pluja i un matí de cel gris, el bon temps d'ahir a la tarda convidava a deixar el sofà i gaudir d'una de les últimes tardes festives de l'estiu.

El parc de l'Agulla, un dels espais d'oci per excel·lència de la ciutat, bullia d'activitat. Passades les cinc de la tarda, l'aparcament principal estava ple i el Berenedor bullia d'activitat. Un dels seus treballadors, sense deixar en cap moment la feina, explicava que hi havia l'activitat habitual per un dia festiu o diumenge, encara que afegia que possiblement hi havia pocs independentistes i es parlava una mica més el castellà.

Al parc hi havia famílies, parelles, grups d'amics i gent que practicava esport a l'aire lliure. El Josep i la Glòria, de Moià, passejaven pel parc. Ell explicava que per a ell l'11 de setembre és un festiu com un altre i que mai ha assistit a la manifestació de Barcelona. En canvi la Glòria explicava que per motius laborals no va poder planificar la jornada amb antelació i com que no va poder anar a la capital catalana amb autocar, tampoc hi havia volgut anar amb el seu cotxe.

A la zona de jocs infantils també hi havia nombroses famílies que hi passaven la tarda. Una d'elles era la d'Antoni Soler. Explicava que va participar a la Via Catalana del 2013 i en alguna altra manifestació a Barcelona. Ara, però, té un nen de quatre anys i assegura que «preferim, amb el nen, quedar-nos aquí. Encara que mai no hi ha problemes, posar-se amb ell al mig no és fàcil, així que millor fer altres coses».

Un altre espai molt concorregut era el Cinema Bages Centre. L'aparcament del mateix complex i dels carrers dels voltants estaven plens i al seu interior, cap a les 6 de la tarda, hi havia una llarga cua per comprar entrades. De fet, les cambreres d'un dels espais de restauració, L'Aroma, asseguraven que «està sent un festiu amb molta gent. No esperàvem que estigués tan ple». Pel que fa a les possibles raon, se n'apuntaven diverses: era un festiu sense ponts, l'últim dia abans de la tornada a l'escola i al matí, malgrat que no plovia, el cel estava gris. Al Farolillo asseguraven que el volum de feina era comparable al d'un dissabte o un diumenge habitual.

A les portes del cinema, l'Esteve i la Paula asseguraven que «no és cap dia especial» i que «hem aprofitat la tarda per anar al cine perquè ens agrada la tranquil·litat». A la pregunta de si era un dels seus plans habituals per l'11 de setembre deien que «ara no sé que hem fet altres anys, però anar a la manifestació segur que no».

Diferent era el cas de Montse Sosa, que sortia del cine amb la família. «Altres anys hem anat a la manifestació, però aquest cop no. Ens hem llevat tard i ara a la tarda hem anat al cine en comptes de quedar-nos a casa». Albert Carné, que també va anar al cine amb la família, assegura que l'11 de setembre «l'hem celebrat a casa, en família» i explicava que altres anys «hem pujat al Collbaix o hem fet altres coses. Aquest hem vingut al cine», deia.

I finalment, tot passejant també es podia constatar que el centre continuava bategant. Malgrat que les botigues estaven tancades, al passeig de Pere III a les diferents terrasses hi havia bona part de les taules plenes i també hi havia molts vianants que passejaven. Àngel Sanjuán i la seva família van decidir passar el dia a Manresa. Explica que són de Cervera i no ha tingut mai en compte la possibilitat d'anar a la manifestació de Barcelona. Explica que primer «volíem anar a Andorra, però com que deien que faria mal temps, al final hem vingut a Manresa, que ens agrada molt».